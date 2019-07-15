В Петербурге могут упразднить ИК муниципальных округов

Председатель Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко сделал заявление в ходе совещания с территориальными ИК, которое прошло сегодня, 15 июля.

Миненко сообщил, что допускает существенную реформацию избирательной системы в Северной столице после того, как пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов, передает «Мойка78» со ссылкой на начальника пресс-службы Горизбиркома Григорий Марголин.

Речь идет о том, что избирательные комиссии муниципальных образований могут быть ликвидированы. Отмечается, что меры будут приниматься после того, как будут подведены итоги работы всех ИК в Санкт-Петербурге.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже отмечал, что избирательная система в городе нуждается корректировке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в мессенджере.