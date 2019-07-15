Беглов призвал бизнесменов заняться проблемой стихийных свалок

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания малого городского правительства выдвинул предложение.

Заседание было в целом посвящено проблеме стихийных свалок. Беглов сообщил, что к ликвидации несанкционированных свалок на территории Санкт-Петербурга необходимо привлекать силы представителей частного бизнеса.

Глава Северной столицы подчеркнул, что таковых свалок становится слишком много и нужно обращать на данную проблему более пристальное внимание. Он заметил, что требуется разбираться со строительными отходами и бытовым мусором, которыми напомнены свалки.

По его словам, на решение проблемы потребуется вложение крупных сумм денежных средств, в связи с чем стоит привлечь представителей частого бизнеса Санкт-Петербурга. На сегодняшний день активисты составили список уже из 36 свалок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге могут упразднить избирательные комиссии муниципальных округов.

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