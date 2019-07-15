Жители Парнаса показали, чего им не хватает, в интерактивной форме

Петербуржцы создали интерактивную карту, на которой указаны объекты, недостающие жителям Парнаса. Данный социальной проект призван наглядно показать что необходимо для комфортной жизни.

Интерактивная карта была составлена архитектором и урбанистом из Северной столицы Надеждой Герасимовой. Она же является инициатором проекта, при помощи которого жители Парнаса смогут рассказать о том, чего им не хватает для комфортной жизни в районе.

Людой желающий может рассказать чего и в каком месте не достает району. Герасимова получает обращения и вносит их на специальную интерактивную карту.

Оказалось, что большинство местных жителей — это молодые семьи с детьми. Больше всего местным жителям не достает торгового центра с кинотеатром, поликлиники супермаркета, мест для выгула собак, детских площадок и зеленых зон.

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