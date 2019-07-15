Рублю пообещали падение до конца года

Польский аналитик считает, что к декабрю доллар начнет стоить 69 рублей.

Аналитик Ярослав Косатый, занимающийся валютной стратегией банка РКО, спрогнозировал обвал рубля. До конца декабря 2019 года, по его мнению, рубль потеряет в цене около 9%, то есть доллар будет стоить около 69 рублей, сообщает Bloomberg.

Банк РКО является крупнейшим в Польше. Косатый уверен, что на падение повлияет мягкая монетарная политика Банка РФ. Издание опросило 19 экспертов, но прогноз Косатого стал самым пессимистичным для рубля. В целом эксперты склонны считать, что рубль действительно упадет, пусть и не так драматично.

Сейчас на 15 июля доллар США стоит 62,6 рублей. Доллар приблизился к самой низкой отметке своей стоимости за 2019 год: 24 июня его стоимость составляла 62,5 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что справедливый курс — это 22 рубля за доллар.