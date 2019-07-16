В центре Петербурга возводят помойку под окнами 99-летнего ветерана

Контейнерную площадку установят под окнами ветерана. Фото: жители дома 42 по Загородному проспекту

Контейнерную площадку установят под окнами ветерана. Фото: жители дома 42 по Загородному проспекту

В центре Петербурга устанавливают контейнерную площадку в семи метрах от окон 99-летнего ветерана ВОВ. Местные жители выступают против такого благоустройства.

Соседство с помойкой в скором времени получат жители дома №42 по Загородному проспекту. Среди них — 99-летняя Алевтина Маркова, ветеран и блокадница, награжденная медалью «За оборону Ленинграда».

«К 100-летнему юбилею от местной администрации она получила подарок. Прямо напротив ее окна, куда раньше она любовалась на сквер, возводят огромную помойку на два пухто», — рассказали Gazeta.SPb жители дома.

Заказчиком работ выступает администрация Владимирского округа. Установкой контейнеров занимается ООО «Петростройпроект».

Прежние мусорные баки также приносили неудобства виде запахов. Но они хотя бы, как отмечают жильцы, прятались за трансформаторной будкой.

Лучшей альтернативой местные жители считают систему ЕвроБаков. Но пока администрация на их просьбы не отзывается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под окнами дома на улице Ушинского выросла гора мусора.