Гора из мусора выросла под окнами дома на Ушинского

Рабочие вычищают квартиру жильца на 3-ем этаже.

Гора мусора выросла под окнами одного из домов на улице Ушинского сообщили очевидцы в социальных сетях 2 июля. Куча в высоту достигает окон первого этажа, судя по фотографиям, которые опубликовали в социальной сети.

Куча состоит не из бытового мусора — или не только из не него: в ней лежит старая одежда, предметы мебели и прочее. Рядом с кучей неизвестные поставили старое красное кресло, с которого с которого удобно смотреть на рукотворный холмик.

Пользователи соцсетей теряются в догадках, как можно было создать подобную гору. Очевидцы сообщают, что на 3-ем этаже рабочие начали вычищать одну из квартир — возможно, жильца выселяют. Утилизировать все сложенное в помещении решили прямо на придомовой газон. Остается надеяться, что управляющая компания проконтролирует ситуацию и мусор оперативно уберут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после пожара на свалке на Волхонском шоссе в ЖК “Солнечный город” пришлось проверять содержание вредных веществ в воздухе.