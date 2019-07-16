В Петербург поступила уникальная книга о России

Сегодня, 16 июля, в библиотеки Санкт-Петербурга поступило двадцать экземпляров историко-художественного произведения «Россия. Полет через века».

Сегодня в Охта Lab прошла презентация уникальной книги, которая рассказывает о России через произведения живописи русских художников с 17-го по 20-е столетие. Кроме того, на страницах издания представлены работы и современных фотографов.

Автором данной работы является фотограф и режиссер-документалист Сергей Ястржембский. Двадцать экземпляров книги, объем которой более 400 страниц, уже можно взять в библиотеках Санкт-Петербурга.

На презентации присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выступил перед собравшимися с речью, отметив, что в книге собраны самые интересные моменты из жизни 25 регионов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что арт-группа AES+F представит в «Манеже» лучшие работы двадцатилетия.