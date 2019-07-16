Смольный и РЖД модернизируют станцию Купчино

Глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов рассказал о планируемой реконструкции железнодорожной станции Купчино.

Проект по реконструкции железнодорожной станции «Купчино» будет воплощен в рамках сотрудничества администрации Санкт-Петербурга и РЖД. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты — Петербург».

Проектный план модернизации создан вплоть до 2024 года. Предполагается, что станция будет не только восстановлена, но также в рамках сотрудничества будут отстроены новые железнодорожные объекты. В частности пассажирская техническая станция Дача Долгорукова, дополнительные перроны на Ладожском вокзале и 4-й главный путь на железнодорожном участке «Обухова — Тосно».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном пообещали починить дороги в городе до 2024 года.