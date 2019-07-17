Военным пообещали поднять зарплату

Курсантам, военнослужащим и сержантам оплатят проезд в отпуск.

Солдатам Вооруженных сил РФ скоро поднимут зарплату. Новые оклады с 1 сентября одобрил президент Владимир Путин после совещания в Минобороны с Сергеем Шойгу, сообщает газета ВС России “Красная звезда”.

При этом привлекательность службы по контракту хотят повысить через включение в программу службы “за деньги” вместо призыва новых категорий граждан. Сейчас призывники с высшим и средним образованием могут на 2 года уйти в армию по контракту, вместо 1 года по призыву. Кроме этого, военнослужащим обеспечат бесплатную поездку в отпуск — как для рядовых, так и для сержантов и курсантов.

В России действует обязательная воинская повинность сроком на 1 год. Сейчас в армии служат около 900 тысяч человек. Численность запаса оценивается в 2,5 млн человек. Последний раз оклады военнослужащих поднимали в 2012 году и с тех пор не индексировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у армии РФ появится лазерное и гиперзвуковое оружие.