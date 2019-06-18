В российскую армию скоро поступит гиперзвуковое и лазерное оружие

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы получат оружие, не имеющее аналогов.

Первые образцы оружия, боевое действие которого основанно на технологиях гиперзвука и лазерной энергии, уже поставлены на опытно-боевое дежурство, сказал министр во вторник на открытии научно-практической конференции с руководством ВС РФ.

Сергей Шойгу заявил, что за шесть последних лет доля нового оружия в армии выросла почти в 4 раза, до 64% на начало 2019 года.

Министр рассказал, что сейчас в войсках проходят испытания лазерные комплексы «Пересвет», они встанут на дежурство в декабре. Весной на воду будет спущена атомная подводная лодка-носитель для беспилотников «Посейдон». Комплекс «Авангард» начал производиться серийно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин назвал лазер главным российским оружием XXI века.