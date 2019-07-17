Теплосети Московского района решили испытать теплом

Горячую воду на юге Санкт-Петербурга включат только 29 июля.

На юге Петербурга в среду проведут тепловые испытания. Трубы проверят на прочность водой в 40 градусов тепла, сообщили Gazeta.SPb в “Теплосети Санкт-Петербурга” 17 июля.

Испытания пройдут в Московском районе Санкт-Петербурга. Предприятие хочет сейчас найти ненадежные участки труб, чтобы заменить их до осени. В зону испытаний попадут Варшавская, Бассейная, Краснопутиловская, Фрунзе, Ленинский, проспект Гагарина, Московский, Ленсовета и другие улицы района.

Судя по данным на сайте Теплосети, жителям Московского района Санкт-Петербурга отключили горячую воду с 15 июля до 29 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Милонов призвал сделать бани Петербурга бесплатными во время гидравлических испытаний.