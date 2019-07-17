В парке Лесотехнической академии заметили очередного онаниста

Парк Лесотехнической академии. Фото: Википедия
Парк Лесотехнической академии. Фото: Википедия

По парку Лесотехнической академии в Петербурге разгуливает онанист. Мужчину, занимающегося самоудовлетворением, заметили местные жители.

О встрече с онанистом рассказали очевидцы в группе «Улица Орбели и окрестности». Незнакомец, по их словам, прилюдно мастурбировал.

«Не знаю, куда обратиться по этому поводу. Люди, будьте осторожны!», — написала случайная свидетельница онанизма.

Такая ситуация, похоже, не редкость. Как рассказала одна из петербурженок, онанисты довольно часто гуляют по парку Лесотехнической академии.

«Да, с детства помню, это их излюбленное место почему — то», — отметила местная жительница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в доме на улице Луначарского жильцы встретили онаниста. Мужчина заходил в парадные и ублажал себя у входных дверей в чужие квартиры. Незнакомца ловили за онанизмом несколько раз.

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