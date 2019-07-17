Пострадавшим от наводнения в Иркутске уже выплатили более 162 млн

За две недели с начала процесса урегулирования масштабного страхового события в Иркутской области пострадавшим от наводнения «Росгосстрах» выплатил более 162 миллионов рублей.

В «Росгосстрах» поступило более 597 заявлений от застрахованных пострадавших. По официальным данным компании, объем ущерба, нанесенного наводнением клиентам «Росгосстраха», предварительно оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Директор филиала в Иркутской области Ирина Зарубина рассказала, что основная масса заявлений касается частичного повреждения ли уничтожения жилых домов и надворных построек. Также много заявлений по испорченному имуществу и домов и транспортных средств.

Член Правления — руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева уточняет, что данная сумма будет увеличиваться по причине того, что еще не все пострадавшие клиенты успели подать заявления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паводком в Иркутской области унесло 31 млрд рублей.