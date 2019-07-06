Паводком в Иркутской области унесло 31 млрд рублей

В субботу на заседании правительственной комиссии губернатор Иркутской области сообщил, что, по предварительным данным, на ликвидацию последствий паводка требуется более 31,2 млрд рублей.

Комиссии при муниципалитетах сейчас подсчитывают ущерб, нанесенный стихией, сообщает ТАСС. Только капремонт подтопленных многоквартирных домов будет стоить не меньше 400 млн рублей. Восстановление объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры обойдется еще в 12 млрд 645 млн рублей. Вице-премьер РФ Мутко, возглявляющий правительственную комиссию, обратил внимание на остро стоящую проблему восстановления документов пострадавших.

С момента начала паводка 25 июня в 103 населенных пунктах региона пострадали 10,15 тыс. домов с почти 33 тыс. жителей. Погибли 22 человека, 15 пропали без вести, 410 попали в больницы. Реки Иркутской области разлились из-за сильных дождей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что паводок в Иркутской области смывает мосты, перекрыта федеральная трасса.