Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в проблемных округах

Кандидаты в муниципальные депутаты Петербурга подписали обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Они просят её отменить выборы в 25 округах.

Речь идет об округах, в которых, по словам кандидатов, были допущены грубые нарушения. В том числе, обман кандидатов, недопуск в помещения членов СПбИК и ЦИК, фейковые очереди, избиения и другие, сообщает петербургский Штаб Алексея Навального.

«Элла Александровна, то, что вы называете выборами, ими не является. Мы не можем доверять работе избирательных комиссий, неоднократно нарушивших закон», — говорится в обращении.

Отменить выборы и распустить комиссии кандидаты просят в МО Екатерингофский, МО Ржевка, МО Черная речка, МО Сампсониевское, МО Гагаринское, МО Звездное, МО Сергиевское, МО Сосновское, МО Пулковский меридиан, МО Введенский, МО Посадский, МО Чкаловское и т.д.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суды Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО.