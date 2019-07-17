В России бумажные паспорта заменят на электронные к 2022 году

Электронные паспорта начнут выдавать через год, а выдача бумажных паспортов завершится в 2022 году.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что к 2022 году прекратится выдача бумажных паспортов по мере увеличение с 1,1 тыс до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца в России, сообщает «РИА Новости».

Также он заверил, что те, кому обновленные паспорта придутся не по нраву, могут без лишних проблем продолжать использовать свои бумажные. Российская столица станет первым городом, в котором начнут выдавать электронные паспорта в июле 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России могут появиться электронные паспорта к 2022 году. Михаил Акимов подчеркнул, что движение в этом направлении происходит очень аккуратно и основывается на желании жителей России. По его словам, к 2022 году технология внедрения электронного паспорта будет готова. Он выделил ещё раз, что решение по данному вопросу окончательно принято не было.