В России могут появиться электронные паспорта к 2022 году

Заместитель председателя правительства Максим Акимов рассказал, что переход на электронные паспорта в РФ может случиться уже в 2022 году.

Однако он отметил, что окончательного решения по данному вопросу на текущий момент нет. Акимов заявил это в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Михаил Акимов подчеркнул, что движение в этом направлении происходит очень аккуратно и основывается на желании жителей России. По его словам, к 2022 году технология внедрения электронного паспорта будет готова. Он выделил ещё раз, что решение по данному вопросу окончательно принято не было.

Он рассказал, что будущий дизайн и тип электронного паспорта на данный момент не разработаны. По его мнению, идеально было бы создать мобильное приложение.

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