Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»

В озвучке нового анимационного мультфильма «Белка и Стрелка 3» примут участие множество российких звезд шоу-бизнеса.

Голосами лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и актера театра и кино Сергея Бурунова заговорят для российского проката одни из главных персонажей мультфильма — загадочные инопланетяне, сообщили Gazeta.SPb в студии «КиноАтис».

Роль Белки будет озвучена актрисой Катериной Шпица. Отмечается, что персонаж довольно смелая, но при этом женственна и аристократична.

Премьерный показ мультфильма «Белка и Стрелка 3» пройдет 30 апреля следующего года. По сюжету, у берегов Кубы разворачивается история загадочной аномалии, расследовать которую отправляются Белка и Стрелка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ольга Бузова и Андрей Малахов номинированы на премию ТЭФИ-2019.