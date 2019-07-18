Петербург назван лучшим городом для путешествий на выходные

Летний Петербург славится белыми ночами. Фото: Pixabay
Летний Петербург славится белыми ночами. Фото: Pixabay

Аналитического агентство ТурСтат провело исследование, в котором посредством интернет-опроса определялся лучший российский город для проведения выходных.

Большинство респондентов отдали предпочтение Санкт-Петербургу для путешествия на летние выходные. За Северную столицу проголосовало 33% опрошенных.

В тройку лидеров также вошли Сочи и Москва, набрав по 18% и 12% соответственно. На четвертом месте оказался Калининград с 10% голосов респондентов. 8% опрошенных предпочли бы провести летние выходные в Великом Новгороде.

Кроме того, в топ-10 вошли Нижний Новгород с 7% голосов, Казань — 5%, Псков — 3%, Екатеринбург и Ярославль набрали по 1,5% голосов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Санкт-Петербурга выделят 183 миллиона рублей на развитие единой карты петербуржца.

опрос путешествия турстат
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