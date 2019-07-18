Матвиенко рассказала, когда отменят роуминг с Белоруссией

Россия готова отменить роуминг с Белоруссией. Вопрос этот может быть решен до 15 сентября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас, по словам Матвиенко, снятию роуминга препятствуют только опасения Белоруссии по поводу выпадающих доходов. Ускорить разрешение ситуации сенатор попросила белорусских коллег.

В том, что роуминг будет отменен в скором времени, Матвиенко не сомневается.

«Как говорил посол Белоруссии в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Напомним, в конце июня 2017 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России обсудили вопрос об отмене роуминга между странами. Инициативу об отмене роуминга высказала Валентина Матвиенко. Её поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг.