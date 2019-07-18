Петербург накрыла стена ливня

В Петербурге идет дождь. Скриншот: Яндекс.Погода
В Петербурге идет дождь. Скриншот: Яндекс.Погода

Мощная стена ливня накрыла Петербург 18 июля. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь идет почти во всех района города и Ленобласти.

Непогода пришла в Петербург с востока. Ожидается, что дождь останется в городе до десяти вечера и вернется в пятницу.

В отдельных районах, в том числе во Фрунзенском, ливень уже завершился, жителям других только предстоит намокнуть.

Воздух 18 июля прогрелся до 17 градусов. Ветер северо-западных направлений дует со скоростью 2 м/сек. Аналогичная погода сохранится в городе до пятницы.

Напомним, днем ранее «Водоканал» выпустил предупреждение о надвигающемся дожде. В связи с этим на дорогах города возможны подтопления. В случае, если глубина лужи составляет более 20 см, водителям рекомендуют отказаться от передвижения на транспорте.

Жара в Петербург, по прогнозам главного синоптика города Александра Колесова, вернется не раньше третьей декады июля.

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