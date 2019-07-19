Шаскольский проверил установленные фонари в Петербурге

Максим Шаскольский. Фото: www.gov.spb.ru
Максим Шаскольский. Фото: www.gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский провел рабочее выездное совещание в Калининский и Выборгский районы для проверки фонарей.

Шаскольский оценил готовность объектов наружного освещения, которые были установлены в садах и жилых кварталах города. В Свердловском саду и на пересечении Арсенальной улицы и Свердловской набережной было установлено 27 светодиодных фонаря.

Отмечается, что освещение ещё не получило энергоснабжение. Это должно произойти до 1 сентября 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Также вице-губернатор проверил ход строительных работ в Выборгском районе, где проходит установка 847 новых светильников. Шаскольский проверил соседний микрорайон, где установка фонарей уже закончена. Там было поставлено 619 светильников, но подключат их также к 1 сентября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Водоканал отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге.

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