В Петербурге откроется первый мебельный шоурум Dantone Home

Для размещения шоурума выбрано помещение площадью порядка 750 квадратных метров, которое находится в доме 2 по улице Большой Конюшенной.

Бренд Dantone Home специализируется на мягкой и корпусной мебели и элементах декора в американском стиле. В качестве брокера сделки выступил Frank St Petersburg.

На сегодняшний день у компании есть два шоурума в Москве, дилерские центре в Краснодаре и Ростове-на-Дону и теперь откроется первый магазин в Северной столице.

По словам основателя бренда Антона Долотина, открытие магазина — это имиджевый ход, который призван укрепить свои позиции в оффлайн канале продаж. Он отметил, что среди местных жителей и у них уже сформирована аудитория посредством онлайн-магазина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что долгострой «Морская звезда» в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию.