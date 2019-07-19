На Горском шоссе иномарка вылетела в кювет

Данных о пострадавших нет. Фото: vk.cm/spb_today

Данных о пострадавших нет. Фото: vk.cm/spb_today

В пятницу утром, 19 июля, автомобиль марки «Мерседес» попал в дорожно-транспортное происшествие в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели аварии сопроводили информацию фотографиями с места ДТП.

По словам пользователей социальной сети, иномарка вылетела в кювет на Горском шоссе в поселке Левашово. По предварительной информации, водителю транспортного средства не удалось справиться с управлением на скользкой от дождя дороге.

На данным момент информации о пострадавших а результате аварии не поступало. Отмечается, что автомобиль уже покинул место ДТП. Проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажиры Boeing в Шереметьево пострадали во время эвакуации из-за задымления.