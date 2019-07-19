«Петроградская» будет закрыта на вход в утренние и вечерние часы целую неделю

На станции метро ремонтируются эскалаторы.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Уточняется, что особый режим работы вводят из-за ремонта неисправностей, поэтому петербуржцев просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Меньше всего повезло тем, кто живет неподалеку от «Петроградской», так как им придется добираться до работы и по делам на другом виде транспорта. Дело в том, что станция метро будет закрыта на вход с 07:45 до 10:45, а также с 17:00 до 19:30 с 22 по 29 июля.

Сейчас, к слову, в Санкт-Петербурге есть пробки из-за дождей и нескольких аварий. Скоро в город вернется тепло, так что ливни вот-вот закончатся и петербуржцы смогут наслаждаться солнцем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей. Мужчина получил багаж назад, но денег в нем уже не оказалось.