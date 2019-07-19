Генералов Росгвардии продолжают менять на сотрудников ФСБ

Ведомству не хватает кадров, поэтому на высокие посты приглашают коллег из спецслужб.

Три генерала ушли со службы в Росгвардии. Новые кадры еще не “созрели” поэтому на освободившиеся места зовут сотрудников ФСБ.

Замглавы Росгвардии Сергей Милейко, директор отдела строительства службы Валерий Дугинов и начальник управления кадров Виктор Мацюк уходят в отставку, сообщает газета “Коммерсантъ” 19 июля. Посты генерал-лейтенантов достаются бывшим “ФСБ-шникам” — на место Милейко пришел Олег Плохой, а теперь стало известно, что кадрами отныне будет заниматься Игорь Ильяш. Пока что неясно, кто займет место Дугинова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ведомтво покинул четыре высокопоставленных лица всего за месяц. При этом уход Дугинова и Мацюка увеличивает число генералов, покинувших Росгвардию в последнее время, с трех до пяти. Глава ГУ госконтроля Леонид Веденов достиг предельного возраста для госслужбы, а Меликов подал в отставку вместе с Милейко.