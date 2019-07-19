Призрак в Есенин-центре попал на видео

Поэт прожил в доме Крылова, где располагается музей, с 1911 по 1918 год.

Сотрудники Есенин-центра заявили, что музей и детский сад по соседству посещает призрак. Охранница заметила странную тень на камерах видеонаблюдения и рассказала о ней коллегам.

Прошел месяц, прежде чем сотрудники центра решились рассказать о происшествии на радиостанции “Говорит Москва”. Сначала работники подумали, что тень появляется из-за непогоды. В детском саду рядом с музеем подтвердили, что иногда тоже видят такую тень.

Видео: «Говорит Москва»

Музей располагается в доме Крылова в Москве и раньше там жил Есенин — впрочем только с 1911 по 1918 года, то есть еще до своей смерти в 1925 в гостинице “Англетер” Санкт-Петербурга. Существуют истории о призраке Есенина.

Сотрудники говорят, что пока “никуда не обращались” (к кому стоит обращаться в таких случаях — вопрос спорный). Вероятно, запись покажут специалистам-физикам, который попытаются разгадать загадку. Впрочем, не исключено, что история — пиар-ход, направленный на поднятие популярности музея.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в США умерла “охотница за привидениями”.