В США умерла известная «охотница за привидениями»

Внук погибшей рассказал, что она была счастливой. Фото: Pixabay
Внук погибшей рассказал, что она была счастливой. Фото: Pixabay

Лоррейн Уоррен была исследовательницей паранормальных явлений. Она жила в Соединенных Штатах Америки и ушла из жизни в возрасте 92 лет.

Лоррейн вместе со своим покойным мужем Эдом занимались расследованием различных паранормальных историй. Эд умер в 2005 году. На основе их исследований сняты фильмы ужасов «Заклятие».

Внук погибшей Крис Макконнел рассказал порталу TMZ о том, что его бабушка мирно и спокойно ушла к своему мужу Эду. Он отметил, что Лоррейн прожила счастливую жизнь и «смеялась до самого конца».

Серия фильмов «Заклятие», снятая режиссером Джеймсом Ваном, была основана на историях, которые расследовали Лоррейн и Эд.

Самым популярным делом стало расследование под названием «Ужас Амитивилля». В 1974 году в Амитивилле Рональд Дефео-младший жестоко расправился со всей своей семьей. Однако после он оправдывался тем, что его заставили сделать это «голоса». После этого в тот же дом поселились Джордж и Кети Латс, которые жаловались на потусторонние силы и уехали оттуда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что искусственный интеллект научился определять возраст по глазам.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
смерть США фильм заклятие
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