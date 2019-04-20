Искусственный интеллект научился определять возраст по глазам

В эксперименте участвовал 41 ребёнок. Фото: Pixabay
В эксперименте участвовал 41 ребёнок. Фото: Pixabay

Американские ученые разработали алгоритм, который по своей сути приложен к искусственному интеллекту.

Данный алгоритм смог определить возраст ребенка по специфике движения его глаз. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие более 40 детей-добровольцев: 19 малышей по 1,5 года и 22 ребенка в возрасте 2,5 лет. Детям показывали различные изображения, а с помощью устройства фиксировали движения их глаз.

Нейронная сеть была разработана группой ученых из Университета Миннесоты. Возглавлял группу Кирстен Далримпл. Данная сеть смогла разделит 18-месячных младенцев от 2,5-годовалых детей. Для определения возраста сеть использовала только данные, полученные из движения глаз ребенка, которые были направленны на картинку.

Искусственный интеллект также смог проанализировать и сказать, какие детали картинки больше всего интересовали детей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали, в какое время дня тренировка даст больший эффект.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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