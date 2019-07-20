Шнуров вернется на «Голос» в качестве жюри

Музыкант покинул кресло из-за конфликта с рэпером Бастой.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. О своих планах основатель группы «Ленинград» рассказал во время пресс-конференции в рамках фестиваля «Нашествие». Сергей Шнуров заявил, что возвращается в шоу «Голос» после длительного перерыва. Музыкант запомнился зрителям, как строгий критик и судья, так что остается лишь пожелать удачи участником песенного конкурса.

Напоминаем, что Шнуров и Баста поругались во время съемок. Конфликт развернулся в социальных сетях – музыкант посвятил рэперу стихотворение, в котором рассказал все, что думает об оппоненте.

Петербуржца можно будет увидеть также ведущим шоу «Форт Боярд», которое идет на СТС. В нем уже участвовала Ольга Бузова, которую Шнуров назвал настоящей и крутой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3». Роль Белки будет озвучена актрисой Катериной Шпица. Отмечается, что персонаж довольно смелая, но при этом женственна и аристократична.