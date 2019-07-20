Петербуржцам пообещали возвращение лета на три дня

Сегодня в городе весь день светит солнце и с каждым днем будет становиться теплее.

Синоптики рассказали, чего стоит ждать петербуржцам от ближайших нескольких дней. Они уверяют, что хорошая погода задержится в Санкт-Петербурге на три дня. Несмотря на то, что сегодня над городом нависли серые тучи, уже завтра от них останутся лишь облака. На улице тем временем тепло, а столбик термометра будет только подниматься.

Этой ночью пройдут кратковременные дожди, утро начнется с тумана. Воскресенье выдастся прекрасным – воздух прогреется до 22 градусов, в понедельник – до 23. При этом по Петербургу будет гулять ветер, но слабый.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МЧС предупреждает о туманном воскресенье. Он продержится до утра и начнет постепенно рассеиваться. Синоптики уверили, что туман будет слабым, но все-таки видимость станет хуже, так что петербуржцы должны сохранять бдительность.