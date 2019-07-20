В День ВМФ небо Петербурга озарят тысячи фейерверков

В День ВМФ небо Петербурга озарят тысячи фейерверков
Торжества, посвященные дню ВМФ России в Петербурге, завершатся праздничным артиллерийским салютом. Фото: pixabay

В честь Дня Военно-Морского Флота небо над Северной столицей озарит 30 залпов артиллерийских орудий и более двух тысяч фейерверков.

Торжества, посвященные дню ВМФ России в Петербурге, завершатся праздничным артиллерийским салютом, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Жители и гости Петербурга смогут наблюдать салют в вечернем небе 28 июля в 22 часа 30 минут. 30 залпов артиллерийских орудий и выстрелы из салютных установок украсят небо в завершение праздника. Салют можно будет наблюдать на площадках, размещенных в Кронштадте и на Большом пляже Петропавловской крепости.

Военнослужащие Западного военного округа произведут салют батареей из 12 орудий Д-44 и батареей из 12 фейерверочных установок в течение 10 минут. Во время салюта запустят более 70 видов фейерверков, среди них: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и др.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД Петербурга закроют в день парада ВМФ.

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