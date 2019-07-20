Индийский фрегат прибудет в Петербург с визитом

Фрегат Военно-морских сил Индии «Таркаш» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 25 июля.

Индийский «Таркаш» пришвартуется возле набережной Лейтенанта Шмидта 25 июля. В торжественной встрече экипажа корабля примут участие командование Западного военного округа и рота почетного караула. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе неофициального визита, военные моряки из Индии посетят крейсер «Аврора» и Пискаревское кладбище, где возложат цветы к мемориалу ленинградцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Фрегат «Таркаш» был построен судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде. Экипаж корабля составляет около 220 человек. «Таркаш» имеет на вооружении установку вертикального пуска ракет. Водоизмещение судна составляет 4,3 тысячи тонн.

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