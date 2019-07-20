Индийский фрегат прибудет в Петербург с визитом

Индийский фрегат прибудет в Петербург с визитом
Индийский "Таркаш" пришвартуется возле набережной Лейтенанта Шмидта 25 июля. Фото: pixabay

Фрегат Военно-морских сил Индии «Таркаш» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 25 июля.

Индийский «Таркаш» пришвартуется возле набережной Лейтенанта Шмидта 25 июля. В торжественной встрече экипажа корабля примут участие командование Западного военного округа и рота почетного караула. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе неофициального визита, военные моряки из Индии посетят крейсер «Аврора» и Пискаревское кладбище, где возложат цветы к мемориалу ленинградцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Фрегат «Таркаш» был построен судостроительным заводом «Янтарь» в Калининграде. Экипаж корабля составляет около 220 человек. «Таркаш» имеет на вооружении установку вертикального пуска ракет. Водоизмещение судна составляет 4,3 тысячи тонн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайский эсминец навестит Петербург. Ракетный эсминец «Си Ань» из Китая прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.

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