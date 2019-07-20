Во Флориде мужчина отрезал пенис любовнику жены ножницами

Во Флориде мужчина отрезал пенис любовнику жены ножницами
Нападавший скрылся с места преступления и унес с собой отрезанные гениталии. Фото: pixabay

Житель американского штата Флорида с помощью ножниц отрезал пенис любовника своей супруги, который жил по соседству.

В совершении вопиющего преступления в отношении жителя Флориды обвиняется 49-летний Алекс Бонилла. При этом двое детей любовника были дома во время нападения, сообщает издание americaru.com со ссылкой на сообщение полиции.

Бониллу обвиняют в нанесении тяжких повреждений при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении с детьми и краже со взломом. Пострадавший рассказывает, что Бонилла ворвался к нему домой и направил на него пистолет, угрожая убить, если он будет сопротивляться. После чего преступник связал его и отрезал пенис с помощью ножницей.

Нападавший скрылся с места преступления и унес с собой отрезанные гениталии. Бонилла уличил свою супругу в измене с потерпевшим соседом еще в мае прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США 17-летнюю девушку застрелил полицейский из-за муляжа оружия.

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Во Флориде мужчина отрезал пенис любовнику жены ножницами
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