В США 17-летнюю девушку застрелил полицейский из-за муляжа оружия

Девушка скончалась в больнице. Фото: Pixabay
Девушка скончалась в больнице. Фото: Pixabay

Инцидент произошел 5 июля в американском городе Фуллертон в штате Калифорния. Общественности стало известно об этом только в субботу, 13 июля.

По данным издания NBC, сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, когда та направила не него пистолет. Сообщается, что двое полицейских отвозили служебную собаку к ветеринару, и в их автомобиль врезался внедорожник.

Сотрудники полиции вышли из машины и обнаружили вооруженную девушку. Отмечается, что она направила на них пистолет, после чего полицейский произвел в неё два выстрела. Девушка была ранена в грудь в ногу.

Позже она была госпитализирована и скончалась в больнице. Ей оказалась 17-летняя Ханна Уильямс, сообщает «Известия». Позже выяснилось, что оружие, которое убитая направляла на полицейских, это муляж Beretta 92FS.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сибирячка нашла в купленной квартире в Петербурге ствол 1804 года.

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