Худи принцессы Дианы продано за $535 тысяч

Худи принцессы Дианы, в котором она тренировалась, продано с аукциона более чем в 7 раз дороже, чем предполагалось.

Тренировочное худи принцессы серого цвета от фирмы Virgin Atlantic, продано за $535 тысяч. Худи было подарено личному тренеру принцессы Дженни Риветт, а та решила его продать. Вырученные деньги пойдут на благотворительность нуждающейся семье из Малави, которые хотят отправить дочь в школу.

Спортивная одежда принцессы Уэльской изначально была подарена ей владельцем Virgin Atlantic Ричардом Трэнсоном. Диана надевала худи каждый раз во время походов в тренажерный зал с Риветт. Таким образом пыталась скрыть свое тело от папарацци, которые охотились за «горячими» фотографиями.

Изначально худи принцессы стоило около $7500.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что принцесса Диана собиралась сниматься в «Телохранителе-2». Принцесса Уэльская Диана собиралась сниматься в продолжении фильма «Телохранитель», но этим планам помешала ее смерть в 1997 году, рассказал Кевин Костнер.