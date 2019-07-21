В День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным

В День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным
ЗСД станет бесплатным с 10 до 14 часов. Фото: pixabay.com

Проезд для водителей транспортных средств по Западному Скоростному Диаметру в Санкт-Петербурге будет бесплатным 28 июля.

В этот день в Северной столице будет праздноваться Главный военно-морской парад, в связи с чем мосты через реку Неву будут разведены. Время развода мостов — с 11 часов утра до 13 часов дня.

В день Военно-морского флота оплата проезда по ЗСД не будет производиться с 10 часов утра до 14 часов дня.

Отметим, что в этот же день, 28 июля, с 7 часов утра до 17 часов вечера будет ограничено движение на участке КАД от развязки с дорогой, которая ведет к порту «Бронка», до автомобильной развязки с Приморским шоссе. Ограничение проезда транспортных средств также связано с проведением Главного военно-морского парада.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге на месяц перекроют две полосы.

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