Замглавы правительства на Сахалине уволен за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был отстранен от должности после скандала.

Подберезный стал участником драки в одном из городских кафе Южно-Сахалинска.

Об увольнении чиновника сообщили представители регионального правительства сегодня, 21 июля. Отмечается, что решение было принято главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Он подчеркнул, что подобное поведение не является допустимым для членов правительства Сахалинской области.

Кирилл Подберезный стал заместителем председателя правительства Сахалинской области 23 апреля текущего года, но пробыть на должности ему удалось недолго.

Недавно в сети широко распространилась видеозапись данного инцидента с участием Подберезного.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что правительство Санкт-Петербурга планируют потратить 2,5 миллиарда рублей на «Безопасный город».