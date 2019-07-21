Авария на проводах отключила табло на КАД и “Сортавале”

Через знаки автомобилистов уведомляли об ограничении движения из-за ремонта.

На кольцевой дороге Санкт-Петербурга и трассе А-121 целые сутки не будут работать информационные табло и информационные знаки. На кабельной сети произошла авария.

Отключение электричества произошло в воскресенье 21 июля. Теперь “Светосервис-СПБ” и “Профинженерстрой” бросили на происшествия аварийные бригады. К понедельнику 22 июля кабельную сеть планируют починить, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 21 июля.

При проведении работ на КАД Санкт-Петербурга табло и знаки сообщают об ограничениях движения, поэтому автовладельцам стоит быть аккуратнее. Например, на Красносельское шоссе закрыли три съезда до 23 июля, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Кроме этого работы идут на мосту через реку Лубья.