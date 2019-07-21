В итогах недели Беглов рассказал про Богатырский, поликлиники и визы

В итогах недели Беглов рассказал про Богатырский, поликлиники и визы
Беглов обсудил с Путиным визы для туристов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Поезд на Фрунзенском радиусе успешно прошел до конца ветки, а запись к врачам в Невском районе упростилась.

Беглов подвел итоги работы правительства Санкт-Петербурга за прошедшую неделю. Врио рассказал о встрече с Путиным и проблемах в Приморском районе Петербурга.

На своей странице ВКонтакте в воскресенье 21 июля Беглов подтвердил, что туристы в Петербурге и Ленобласти получат электронные визы — президент уже поддержал начинание.

Врио губернатора Петербурга узнал о проблемах с реконструкцией Богатырского проспекта — работы остановили на 2 недели. Беглов поговорил с застройщиком: объект должны сдать до 1 сентября. В августе начнется строительство узла Шуваловского и ЗСД, его должны завершить до декабря 2020 года.

Беглов подтвердил, что поезд на Фрунзенском радиусе успешно прошел до конца ветки. Кроме этого, он посмотрел на поликлинику в Невском районе Петербурга. Он отметил, что после введения электронных карт запись к врачам упростилась, но петербуржцам не всегда удобно ходить к ним в будние дни. Городские поликлиники начнут работать по выходным.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, Беглов рассказал о борьбе с мусором.

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