Беглов рассказал о борьбе с мусором в Петербурге

Убрать одну стихийную свалку стоит столько же, сколько построить детский сад.

Беглов рассказал подписчикам в соцсети о работе за неделю. Правительство Петербурга плотно занималось свалками.

Активисты и правительство Петербурга насчитали 36 свалок. Беглов заявил, что убрать одну стихийную свалку стоит столько же, сколько построить детский сад — и он предпочитает строить. Вице-губернатор Бондаренко теперь должен посетить и оценить все свалки, затем начать их уничтожать, а кроме этого привлечь их создателей к ответственности.

Беглов рассказал о визите в Калининский район Петербурга, где по его словам вывозят мусор из Полюстрово. Сейчас подрядчики вывезли 40 тысяч т, а когда свалка исчезнет окончательно, на ее месте возведут детский сад на 240 детей.

Сейчас у Беглова 44 тысячи подписчиков. Пользователи соцсети надеются, что Беглов продолжит работать так же активно и после выборов, если станет губернатором Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Полюстрово появится фонтан.