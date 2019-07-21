Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера

Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос. Фото: https://www.instagram.com/dasha/

Жукова остается в дружеских отношениях с Абрамовичем после развода в 2017-ом.

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. На вечеринку в честь дня рождения Жуковой, где это стало известно, пришли Дэвид Бэкхем, Лив Тайер и другие звезды, сообщает PageSix.

Жукова и Абрамович расстались в 2017 году после 10 лет совместной жизни.

Издание сообщает, что бывшие супруги остаются друзьями, партнерами и родителями для двух детей, которые у них родились.

Дарья Жукова открыла музей современного искусства “Гараж” в Москве и работала над открытием “Новой Голландии” в Санкт-Петербурге. Сейчас дизайнеру и бизнесвумен 38 лет. Ее новому спутнику 33 года. Роману Абрамовичу сейчас 52 года, его состояние оценивают в $12,4 млрд. Он был женат трижды.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что русская жена бывшего короля Малайзии опровергла слухи о разводе.

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Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
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