Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге

Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге
Фото: https://www.instagram.com/xtina/?hl=ru

Певица приехала в Северную столицу с концертом.

Известная артистка посетила город и уже выступила на сцене в Ледовом дворце. Кристина Агилера смогла совместить приятное с полезным – она не только спела для любимых слушателей, но также объехала главные достопримечательности Санкт-Петербурга, о чем рассказала в своем Twitter-аккаунте. Судя по ее записям, Агилера успела осмотреть Спас на Крови, канал Грибоедова и Невский проспект. Можно сделать вывод, что увиденное не оставило звезду равнодушной – особенно сильно ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга.

Известно, что на своем концерте Агилера исполнила как старые хиты, так и новые песни, выпущенные в альбоме 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве. Пользователи Instagram katyun_chik сняла выступление на видео. Американцам подпевал весь стадион. Как рок-музыкантам пришла в голову мысль исполнить одну из главных песен Виткора Цоя — пока неизвестно.

концерт кристина агилера ледовый дворец
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ: правила провоза багажа через границу собираются изменить
Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей
Под Лугой местные жители нашли необычное дерево с часами
На проспекте Королева тушили ирландский паб
Дзюба рассказал о своем самочувствии во время матча с «Сочи»
Матвиенко считает, что ввод единой валюты для России и Белоруссии неизбежен
Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге
Спасатели спустя час потушили частный дом в Выборге