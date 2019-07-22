Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге

Певица приехала в Северную столицу с концертом.

Известная артистка посетила город и уже выступила на сцене в Ледовом дворце. Кристина Агилера смогла совместить приятное с полезным – она не только спела для любимых слушателей, но также объехала главные достопримечательности Санкт-Петербурга, о чем рассказала в своем Twitter-аккаунте. Судя по ее записям, Агилера успела осмотреть Спас на Крови, канал Грибоедова и Невский проспект. Можно сделать вывод, что увиденное не оставило звезду равнодушной – особенно сильно ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга.

Известно, что на своем концерте Агилера исполнила как старые хиты, так и новые песни, выпущенные в альбоме 2018 года.

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