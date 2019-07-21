Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве

Хетфилд спел хит на русском языке — американцам подпевал весь стадион

Группа Metallica выступила на стадионе “Лужники” в Москве 21 июля. В свой сет-лист металлисты включили песню группы “Кино” “Группа крови”.

Пользователи Instagram katyun_chik сняла выступление на видео. Американцам подпевал весь стадион. Как рок-музыкантам пришла в голову мысль исполнить одну из главных песен Виткора Цоя — пока неизвестно.

Metallica появилась в 1981 году и отмечает 37-летие новым мировым турне, в которое в этот раз попала и Россия. Вошла в Зал славы Рок-н-ролла в 2009 году. Вокалистом группы является Джеймс Хетфилд.

“Группа крови” вошла в одноименный альбом группы “Кино”, выпущенный в 1987 году. Рок-группа “Кино” сформировалась в 1982 году и существовала до 1990 года до смерти Виктора Цоя, который разбился в автокатастрофе.

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