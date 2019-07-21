Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве

Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве
Группа устроила турне в честь 37-летия. Фото: скриншот видео

Хетфилд спел хит на русском языке — американцам подпевал весь стадион

Группа Metallica выступила на стадионе “Лужники” в Москве 21 июля. В свой сет-лист металлисты включили песню группы “Кино” “Группа крови”.

Пользователи Instagram katyun_chik сняла выступление на видео. Американцам подпевал весь стадион. Как рок-музыкантам пришла в голову мысль исполнить одну из главных песен Виткора Цоя — пока неизвестно.

Metallica появилась в 1981 году и отмечает 37-летие новым мировым турне, в которое в этот раз попала и Россия. Вошла в Зал славы Рок-н-ролла в 2009 году. Вокалистом группы является Джеймс Хетфилд.

“Группа крови” вошла в одноименный альбом группы “Кино”, выпущенный в 1987 году. Рок-группа “Кино” сформировалась в 1982 году и существовала до 1990 года до смерти Виктора Цоя, который разбился в автокатастрофе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Крис Норман остался недоволен звуком в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга.

metallica видео группа крови кино концерт москва музыка цой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Азмун и Оздоев приносят “Зениту” победу над “Сочи”
Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве
Киборги захватят Землю к концу XXI века, считает ученый
Гол Азмуна с пенальти выводит “Зенит” вперед в матче с “Сочи”
Двое мужчин и девушка пострадали в ДТП на Южном полукольце
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Патриарх Кирилл объяснил связь между богатством и спасением
Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии