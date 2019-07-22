Матвиенко считает, что ввод единой валюты для России и Белоруссии неизбежен

Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Валентина Матвиенко Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В противном случае, союз будет неполноценным.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в эфире Общенационального телевидения в Белоруссии. Она уверена в том, что Россия и сосед должны будут перейти к единой валюте, ведь дружба стран крепнет с каждым годом и такой поворот событий неизбежен. Матвиенко также уверена, что это облегчит определение финансово-денежной политики. Она хочет, чтобы у России и Белоруссии был одинаковый подход к системе налогообложения.

Непонятно, как относится к таким речам Белоруссия. Президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что будет бороться за суверенитет страны. Он также негативно отзывался о переходе к единой валюте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы первые результаты выборов в Верховную Раду. Партия “Слуга народа” получила 43% голосов избирателей. В парламент Украины проходят пять партий. Больше всего голосов пока что получает партия президента Владимира Зеленского.

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