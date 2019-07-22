Беглов дал обещание, что «авторов» свалок будут искать и штрафовать

Беглов дал обещание, что «авторов» свалок будут искать и штрафовать
Александр Беглов пригрозил нарушителям ответственностью. Фото: gov.spb.ru

На заседании правительства врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что виноватых в появлении свалок по Петербургу будут искать и штрафовать.

По словам Беглова, нарушителям грозят разбирательства. Ответственности также не избежать «горе-бизнесменам», которые не в силах довезти мусор до специально оборудованных мест.

Временно исполняющий обязанности сделал акцент на призыве коллег стараться больше выделять времени и внимания на благоустройство Петербурга.

Беглов заявил, что деньги, которые тратятся на устранение свалок, могли послужить строительству детских садов и школ.

Днем ранее Gazeta.SPb писала о борьбе Беглова с мусором, где было названо число свалок по Петербургу. Вице-губернатор Бндаренко назначен уничтожать свалки.

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