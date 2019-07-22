Жители Петербурга потратили 706 млрд рублей в магазинах за полгода.

В период с января по июнь 2019 году петербуржцы потратили в магазинах 706,1 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне 2019 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге составил 120,5 млрд рублей, это на 0,1% меньше, чем в июне 2018 года. За январь-июнь 2019 года оборот розничной торговли в городе немного увеличился — на 0,6% по сравнению с тем же периодом в 2018 году — он достиг 706,1 млрд рублей. Об этом сообщает Петростат.

Расходы на еду в июне выросли до 40,6 млрд рублей — это на 0,3 % больше, чем в июне прошлого года. За полгода на продукты питания петербуржцами было потрачено 245,7 млрд, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Оборот петербуржских заведения общепита составил 7,7 млрд рублей за июнь 2019 года. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 3,6%. За шесть месяцев 2019 года петербуржцы оставили в общепите 43,4 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, на кассах магазинов можно будет снимать наличные.