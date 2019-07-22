Опубликованы фотографии взорванного вагона метро в Петербурге

Теракт произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Фото: Илья Давлятчин / ИА «Росбалт»

Теракт произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Фото: Илья Давлятчин / ИА «Росбалт»

В Сети появилось несколько фотографий вагона из петербургского метро, в котором 3 апреля 2017 года взорвался смертник.

Известно, что данный вагон хранится в подземке Петербурга как вещественное доказательство. Окна и двери вагона обшиты металлопрофилем, что можно заметить на некоторых кадрах. Фотографии опубликованы агентством «Росбалт».

На снимках видно, как сейчас выглядит вагон изнутри: пол завален мусором и битым стеклом, там же лежат поломанные двери вагона, некоторые части обшивки, сиденья и другие детали. На месте, где подорвался смертник, лежит кроссовок.

Теракт произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, включая самого террориста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.