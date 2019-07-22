Натали Портман сыграет Тора в новом фильме Marvel

Американская актриса Начали Портман исполнит роль женского версии бога грома в новой картине киновселенной Marvel.

Новый фильм под названием «Тор: Любовь и гром» выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. На главную роль создатели картины утвердили известную американскую актрису Натали Портман.

Ранее она уже появлялась в фильмах Marvel. Портман играла роль физика Джейн Фостер в первых двух картинах о Торе. Для фанатов комиксов женское воплощение героя не будет удивительно. Героиня Портман ранее была возлюбленной громовержца, потом ей доверши владеть Мьелниром. Теперь она получила титул богини грома.

Актрисе вручили молот Тора на фестивале Comic-Con, который проходил в Сан-Диего. Также там присутствовали режиссер Тайка Вайтити и актеры Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вышел трейлер фильма о ритуальных убийствах в Петербурге.