Вышел трейлер фильма о ритуальных убийствах в Петербурге

Вышел трейлер фильма о ритуальных убийствах в Петербурге
Премьера пройдет 7 ноября. Фото: кадр из фильма

В Интернете опубликован трейлер фильма «Девятая» от режиссера Николая Хомерики.

Ключевая тема фильма — это загадочные ритуальные убийства, которые случаются в Санкт-Петербурге. Действия фильма происходят в конце 19-го столетия.

По сюжету, главные герои, полковник Ростов со своей напарницей Оливией Рид, занимаются расследованием мистических преступлений. Девушка наделена даром ясновидения и ей суждено стать последней жертвой.

Тела убитых находят в различных районах Санкт-Петербурга. Известно, что целью ритуального убийцы является стремление открыть врата ада.

Режиссер картины известен такими работами как «Селфи» и «Ледокол». Роль полковника Ростова исполнил актер Евгений Цыганов. Премьера фильма состоится 7 ноября этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из фильма на российском ТВ вырезали «долбаных украинцев».

Евгений Цыганов кино новости спб
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